З наступного року запустять обов'язковий облік оборотів бізнесу.
Дивися повний текст Гетманцев розповів, чи підвищать в Україні податки для ФОПів.
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Додано: Пон 01 лют, 2021 11:34
Гетманцев розповів, чи підвищать в Україні податки для ФОПів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев розповів, чи підвищать в Україні податки для ФОПів.
Додано: Пон 01 лют, 2021 11:34
Ну да! ФЛП платит 210 грн. налога (кстати, самая стабильная величина с 90хх!),
а уборщица 1200грн (с мин.з/пл 6000грн). Расцвет социальной справедливости!
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