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Сьогодні відкрився перший в
Україні магазин IKEA (фото)

Сьогодні відкрився перший в Україні магазин IKEA (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 12:46

Сьогодні відкрився перший в Україні магазин IKEA (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі компанії IKEA.

Дивися повний текст Сьогодні відкрився перший в Україні магазин IKEA (фото).
R2
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