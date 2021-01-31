Кожен громадянин України хоча б раз у житті стикався з шахрайством.
Дивися повний текст ТОП-5 популярних шахрайських схем в Україні (інфографіка).
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Додано: Пон 01 лют, 2021 12:59
ТОП-5 популярних шахрайських схем в Україні (інфографіка)
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Дивися повний текст ТОП-5 популярних шахрайських схем в Україні (інфографіка).
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