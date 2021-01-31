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ТОП-5 популярних шахрайських
схем в Україні (інфографіка)

ТОП-5 популярних шахрайських схем в Україні (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 13:02

ТОП-5 популярних шахрайських схем в Україні (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Кожен громадянин України хоча б раз у житті стикався з шахрайством.

Дивися повний текст ТОП-5 популярних шахрайських схем в Україні (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 13:03

коли прочитаєш на схемі що шахрайські сайти становлять разом 17%+11%+8%+8%+6%=50% але в тексті сказано що вони лише на другому місті після призів , а ще перевипуску сім..ки , корона- та романтичного шахрайства на схемі немає взагалі , а сказано що вони входять до першої п'ятірки - то не вір очам своїм .
Oleh1969
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Alexnik
ТОП-5 популярних шахрайських схем в Україні (інфографіка)
R2 » Пон 01 лют, 2021 12:59
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