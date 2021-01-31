Кожен громадянин України хоча б раз у житті стикався з шахрайством.
Дивися повний текст ТОП-5 популярних шахрайських схем в Україні (інфографіка).
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Додано: Пон 01 лют, 2021 13:02
ТОП-5 популярних шахрайських схем в Україні (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ТОП-5 популярних шахрайських схем в Україні (інфографіка).
Додано: Пон 01 лют, 2021 13:03
коли прочитаєш на схемі що шахрайські сайти становлять разом 17%+11%+8%+8%+6%=50% але в тексті сказано що вони лише на другому місті після призів , а ще перевипуску сім..ки , корона- та романтичного шахрайства на схемі немає взагалі , а сказано що вони входять до першої п'ятірки - то не вір очам своїм .
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