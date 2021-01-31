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Стало відомо, де в Україні
з'являться концесійні дороги

Стало відомо, де в Україні з'являться концесійні дороги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 14:10

Стало відомо, де в Україні з'являться концесійні дороги

Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують провести конкурси з шести проєктів будівництва концесійних доріг.

Дивися повний текст Стало відомо, де в Україні з'являться концесійні дороги.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 14:11

что-то не понял - почему дороги М-03 и М-06 , которые сейчас в прекрасном состоянии и являются одним из лучших в стране вдруг должны быть построены снова и переданы в концессию???
ruslan42212
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