В Україні планують провести конкурси з шести проєктів будівництва концесійних доріг.
Дивися повний текст Стало відомо, де в Україні з'являться концесійні дороги.
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Додано: Пон 01 лют, 2021 14:10
Стало відомо, де в Україні з'являться концесійні дороги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, де в Україні з'являться концесійні дороги.
Додано: Пон 01 лют, 2021 14:11
что-то не понял - почему дороги М-03 и М-06 , которые сейчас в прекрасном состоянии и являются одним из лучших в стране вдруг должны быть построены снова и переданы в концессию???
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