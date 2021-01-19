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Попри карантин перекази заробітчан
виросли на $200 мільйонів

Попри карантин перекази заробітчан виросли на $200 мільйонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 14:46

Попри карантин перекази заробітчан виросли на $200 мільйонів

Пропонуємо до обговорення:
За попередніми даними, у січні-грудні 2020 року обсяг переказів трудових мігрантів в Україну становив $12,121 млрд.

Дивися повний текст Попри карантин перекази заробітчан виросли на $200 мільйонів.
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