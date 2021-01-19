За попередніми даними, у січні-грудні 2020 року обсяг переказів трудових мігрантів в Україну становив $12,121 млрд.
Дивися повний текст Попри карантин перекази заробітчан виросли на $200 мільйонів.
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Додано: Пон 01 лют, 2021 14:46
Попри карантин перекази заробітчан виросли на $200 мільйонів
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Дивися повний текст Попри карантин перекази заробітчан виросли на $200 мільйонів.
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