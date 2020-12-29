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Доходи в накопичувальних
пенсійних фондах не...

Доходи в накопичувальних пенсійних фондах не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 15:16

Доходи в накопичувальних пенсійних фондах не...

Пропонуємо до обговорення:
Доходи громадян, які ті отримають в накопичувальних пенсійних фондах в рамках пенсійної системи другого рівня, що не будуть оподатковуватися.

Дивися повний текст Доходи в накопичувальних пенсійних фондах не оподатковуватимуть - НКЦБФР.
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