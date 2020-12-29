|
|
Доходи в накопичувальних пенсійних фондах не...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 лют, 2021 15:16
Пропонуємо до обговорення:
Доходи громадян, які ті отримають в накопичувальних пенсійних фондах в рамках пенсійної системи другого рівня, що не будуть оподатковуватися.
Дивися повний текст Доходи в накопичувальних пенсійних фондах не оподатковуватимуть - НКЦБФР
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92347
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|241
|
|
|14
|1095
|
|
|3
|555
|