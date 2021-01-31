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Податок від Google: Гетманцев
озвучив суму виплат Україні

Податок від Google: Гетманцев озвучив суму виплат Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 15:49

Податок від Google: Гетманцев озвучив суму виплат Україні

Пропонуємо до обговорення:
Тільки від рекламних послуг Україна на рік отримуватиме три мільярди гривень

Дивися повний текст Податок від Google: Гетманцев озвучив суму виплат Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 15:49

«...близько 3 млрд грн/рік...» - рівно стільки доведеться додатково сплатити простим користувачам
Aleksandr engineer
 
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