Тільки від рекламних послуг Україна на рік отримуватиме три мільярди гривень
Дивися повний текст Податок від Google: Гетманцев озвучив суму виплат Україні.
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Додано: Пон 01 лют, 2021 15:49
Податок від Google: Гетманцев озвучив суму виплат Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок від Google: Гетманцев озвучив суму виплат Україні.
Додано: Пон 01 лют, 2021 15:49
«...близько 3 млрд грн/рік...» - рівно стільки доведеться додатково сплатити простим користувачам
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