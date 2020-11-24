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Яка сума держборгу припадає
на кожного українця

Яка сума держборгу припадає на кожного українця
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 17:38

Яка сума держборгу припадає на кожного українця

Пропонуємо до обговорення:
У січні державний борг України збільшився на 9,9 млрд грн до 2,5 трлн грн.

Дивися повний текст Яка сума держборгу припадає на кожного українця.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 17:38

Само словосочитание "долг на одного украинца"звучит по крайней мере цинично.Справедливо будет разделить этот долг на тех,кто его получал и нагло пилил.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 17:42

Re: Яка сума держборгу припадає на кожного українця

  sena_2008atp написав:Справедливо будет разделить этот долг на тех,кто его получал и нагло пилил.
А там уже не украинцы там паспортов офшорных не одна штука. А вообще прекрасно все.. один берет в долг пилит а раскидывает на весь микрорайон)).
Джон
 
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