У січні державний борг України збільшився на 9,9 млрд грн до 2,5 трлн грн.
Дивися повний текст Яка сума держборгу припадає на кожного українця.
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Додано: Пон 01 лют, 2021 17:38
Яка сума держборгу припадає на кожного українця
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Яка сума держборгу припадає на кожного українця.
Додано: Пон 01 лют, 2021 17:38
Само словосочитание "долг на одного украинца"звучит по крайней мере цинично.Справедливо будет разделить этот долг на тех,кто его получал и нагло пилил.
Додано: Пон 01 лют, 2021 17:42
Re: Яка сума держборгу припадає на кожного українця
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