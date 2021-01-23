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Словаччина посилює карантин:
вихід з дому через SMS

Словаччина посилює карантин: вихід з дому через SMS
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 17:40

Словаччина посилює карантин: вихід з дому через SMS

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомило словацьке агентство Noviny.

Дивися повний текст Словаччина посилює карантин: вихід з дому через SMS.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 17:40

Комендатский час.. выход только по смс из дома.. и никто не орет под АП, что без продажи его чебуреков на базаре экономика рухнет. Нация стремиться выжить.. а другая готова подохнуть ради пары гривен.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 17:53

Только идиот может сравнивать словакию с территорией олигархической мафии. Выйди в двор и посмотри сколько людей роются в мусоре.
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