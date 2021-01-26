Найкомфортнішою для ведення бізнесу в 2020 році стала Житомирська область.
Дивися повний текст Названо найкращу область України для ведення бізнесу.
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Додано: Пон 01 лют, 2021 19:34
Названо найкращу область України для ведення бізнесу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо найкращу область України для ведення бізнесу.
Додано: Пон 01 лют, 2021 19:34
Цікаво методичку почитати.
Якщо ще з РІвненською +/- зрозуміло, 2 атомні поруч, близько кордон, 2 дороги з півночі н апідень і заходу на схід, відносно не високі заробітні плати. А от про Житомирську область приходить лише на думку нижчий рівень ЗП (як і в Чернігівської) і наявність траси Київ - Чоп
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