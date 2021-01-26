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Названо найкращу область
України для ведення бізнесу

Названо найкращу область України для ведення бізнесу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 19:34

Названо найкращу область України для ведення бізнесу

Пропонуємо до обговорення:
Найкомфортнішою для ведення бізнесу в 2020 році стала Житомирська область.

Дивися повний текст Названо найкращу область України для ведення бізнесу.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 19:34

Цікаво методичку почитати.

Якщо ще з РІвненською +/- зрозуміло, 2 атомні поруч, близько кордон, 2 дороги з півночі н апідень і заходу на схід, відносно не високі заробітні плати. А от про Житомирську область приходить лише на думку нижчий рівень ЗП (як і в Чернігівської) і наявність траси Київ - Чоп
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