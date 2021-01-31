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Зарплата в Україні може
зрівнятися з польською через...

Зарплата в Україні може зрівнятися з польською через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 21:06

Зарплата в Україні може зрівнятися з польською через...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні середня зарплата може зрівнятися із заробітками в Польщі через 30-40 років.

Дивися повний текст Зарплата в Україні може зрівнятися з польською через 30-40 років — Гетманцев.
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А может и нет)
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Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 21:21

А через 100-120 лет может сравняться с ЗП в США. Трава у них там забористая по ходу.
Востаннє редагувалось Striker в Пон 01 лют, 2021 21:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 21:22

Re: Зарплата в Україні може зрівнятися з польською через...

Приняв во внимание среднестатистическую продолжительность жизни в Украине - 66 лет, это полный абсурд для среднестатистического человека.
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