В Україні середня зарплата може зрівнятися із заробітками в Польщі через 30-40 років.
Дивися повний текст Зарплата в Україні може зрівнятися з польською через 30-40 років — Гетманцев.
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Додано: Пон 01 лют, 2021 21:06
Зарплата в Україні може зрівнятися з польською через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплата в Україні може зрівнятися з польською через 30-40 років — Гетманцев.
Додано: Пон 01 лют, 2021 21:21
А через 100-120 лет может сравняться с ЗП в США. Трава у них там забористая по ходу.
Востаннє редагувалось Striker в Пон 01 лют, 2021 21:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 01 лют, 2021 21:22
Re: Зарплата в Україні може зрівнятися з польською через...
Приняв во внимание среднестатистическую продолжительность жизни в Украине - 66 лет, это полный абсурд для среднестатистического человека.
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