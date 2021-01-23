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В ЄС застерігають від імпорту
електроенергії, виробленої...

В ЄС застерігають від імпорту електроенергії, виробленої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 21:08

В ЄС застерігають від імпорту електроенергії, виробленої...

Пропонуємо до обговорення:
В Євросоюзі висловлюють стурбованість у зв'язку з невідповідністю міжнародним стандартам безпеки Білоруської АЕС (м. Островець), що може становити загрозу населенню Європи, особливо Литви.

Дивися повний текст В ЄС застерігають від імпорту електроенергії, виробленої на небезпечних АЕС.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 21:08

Надо покупать через ротердам?
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