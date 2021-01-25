Взяти кредит без відмови в банку не завжди можливо. Основна проблема - низький дохід заявника.
Дивися повний текст Онлайн кредит на карту без відмови: новий формат у сфері кредитування.
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Додано: Пон 01 лют, 2021 21:26
Онлайн кредит на карту без відмови: новий формат у сфері...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Онлайн кредит на карту без відмови: новий формат у сфері кредитування.
Додано: Пон 01 лют, 2021 21:26
Стоимость кредита указана расплывчато, что является нарушением действующего законодательства.
Рекомендую более ответсвенно относиться к контенту рекламных публикаций, а то чревато.
Додано: Пон 01 лют, 2021 21:41
Re: Онлайн кредит на карту без відмови: новий формат у сфері
Всё там явно указано. Паспорт споживчого кредиту:
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