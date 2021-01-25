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Онлайн кредит на карту без
відмови: новий формат у сфері...

Онлайн кредит на карту без відмови: новий формат у сфері...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 21:26

Онлайн кредит на карту без відмови: новий формат у сфері...

Пропонуємо до обговорення:
Взяти кредит без відмови в банку не завжди можливо. Основна проблема - низький дохід заявника.

Дивися повний текст Онлайн кредит на карту без відмови: новий формат у сфері кредитування.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 21:26

Стоимость кредита указана расплывчато, что является нарушением действующего законодательства.

Рекомендую более ответсвенно относиться к контенту рекламных публикаций, а то чревато.
kolodka_eduard
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Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 21:41

Re: Онлайн кредит на карту без відмови: новий формат у сфері

  kolodka_eduard написав:Стоимость кредита указана расплывчато, что является нарушением действующего законодательства.

Всё там явно указано. Паспорт споживчого кредиту: https://cashberry.com.ua/documents/cred ... sport.docx
safonovstanislav
 
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