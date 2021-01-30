Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.
Дивися повний текст Пенсії не вистачає: колишній президент Польщі шукає роботу.
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Додано: Вів 02 лют, 2021 06:57
Пенсії не вистачає: колишній президент Польщі шукає роботу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсії не вистачає: колишній президент Польщі шукає роботу.
Додано: Вів 02 лют, 2021 06:57
У экс-президента Польши пенсия 1,5 доллара. У украинских судей 2,5. Парламентарии-АУ
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