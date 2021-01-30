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Пенсії не вистачає: колишній
президент Польщі шукає роботу

Пенсії не вистачає: колишній президент Польщі шукає роботу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лют, 2021 06:57

Пенсії не вистачає: колишній президент Польщі шукає роботу

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Дивися повний текст Пенсії не вистачає: колишній президент Польщі шукає роботу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 лют, 2021 06:57

У экс-президента Польши пенсия 1,5 доллара. У украинских судей 2,5. Парламентарии-АУ
grig90vic
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