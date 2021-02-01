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В Україні з 1 лютого запустили
імпорт електроенергії з Росії

В Україні з 1 лютого запустили імпорт електроенергії з Росії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лют, 2021 09:46

В Україні з 1 лютого запустили імпорт електроенергії з Росії

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані системного оператора НЕК "Укренерго".

Дивися повний текст В Україні з 1 лютого запустили імпорт електроенергії з Росії.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лют, 2021 09:46

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