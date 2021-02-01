Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані системного оператора НЕК "Укренерго".
Дивися повний текст В Україні з 1 лютого запустили імпорт електроенергії з Росії.
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Додано: Вів 02 лют, 2021 09:46
В Україні з 1 лютого запустили імпорт електроенергії з Росії
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Дивися повний текст В Україні з 1 лютого запустили імпорт електроенергії з Росії.
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