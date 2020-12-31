RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Середня заробітна плата в
Донецькій області досягла 14...

Середня заробітна плата в Донецькій області досягла 14...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лют, 2021 09:49

Середня заробітна плата в Донецькій області досягла 14...

Пропонуємо до обговорення:
Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ, організацій та їх відокремлених підрозділів (з чисельністю найманих працівників 10 і більше осіб) Донецької області (без урахування частини тимчасово окупованої території) в грудні 2020 року сягнула 14 720 грн.

Дивися повний текст Середня заробітна плата в Донецькій області досягла 14 720 грн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92358
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: SMOKE і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Середня зарплата українців за рік зросла майже на 2...
R2 » Суб 30 січ, 2021 18:10
2 181
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 січ, 2021 19:45
Ragnar
Шмигаль: Середня зарплата зросте на 13%
R2 » Нед 10 січ, 2021 14:53
4 600
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 11:39
anton_gms
Середня пенсія за рік перевищила 3400 гривень, -...
R2 » Сер 30 гру, 2020 23:03
1 297
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 гру, 2020 00:30
Nikolasha

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1832)
02.02.2021 10:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.