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Середня заробітна плата в Донецькій області досягла 14...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 лют, 2021 09:49
Пропонуємо до обговорення:
Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ, організацій та їх відокремлених підрозділів (з чисельністю найманих працівників 10 і більше осіб) Донецької області (без урахування частини тимчасово окупованої території) в грудні 2020 року сягнула 14 720 грн.
Дивися повний текст Середня заробітна плата в Донецькій області досягла 14 720 грн
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