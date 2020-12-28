В Україні пенсії для чорнобильців можуть підвищити з максимальних 17 690 до 30 000 грн.
Дивися повний текст Деяким пенсіонерам виплати хочуть підвищити до 30 тисяч — законопроект.
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Додано: Вів 02 лют, 2021 09:53
Деяким пенсіонерам виплати хочуть підвищити до 30 тисяч...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Деяким пенсіонерам виплати хочуть підвищити до 30 тисяч — законопроект.
Додано: Вів 02 лют, 2021 09:53
Можно полнять и до 30000 но тогда придется другой категории уменшить с 2000 до 1500 всеравно долго на 70 долл не проживут
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