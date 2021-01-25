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У Києві закрилася мережа
закладів громадського харчування

У Києві закрилася мережа закладів громадського харчування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лют, 2021 10:00

У Києві закрилася мережа закладів громадського харчування

Пропонуємо до обговорення:
Зокрема, закрили заклади на Контрактовій площі та в ТРЦ Ocean Plaza.

Дивися повний текст У Києві закрилася мережа закладів громадського харчування.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лют, 2021 10:00

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