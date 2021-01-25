Зокрема, закрили заклади на Контрактовій площі та в ТРЦ Ocean Plaza.
Дивися повний текст У Києві закрилася мережа закладів громадського харчування.
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Додано: Вів 02 лют, 2021 10:00
У Києві закрилася мережа закладів громадського харчування
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Дивися повний текст У Києві закрилася мережа закладів громадського харчування.
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