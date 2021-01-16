27 січня Кабмін підтримав ініціативу Глави держави про доступну іпотеку в межах 7% річних.
Дивися повний текст Іпотека під 7%: у Мінфіні розповіли деталі про дешеві кредити на житло.
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Додано: Вів 02 лют, 2021 12:36
Іпотека під 7%: у Мінфіні розповіли деталі про дешеві...
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Дивися повний текст Іпотека під 7%: у Мінфіні розповіли деталі про дешеві кредити на житло.
Додано: Вів 02 лют, 2021 12:36
А як скористатися особам, які в черзі на безкоштовне отримання житла від деожави ?
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