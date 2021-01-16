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Іпотека під 7%: у Мінфіні
розповіли деталі про дешеві...

Іпотека під 7%: у Мінфіні розповіли деталі про дешеві...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лют, 2021 12:36

Іпотека під 7%: у Мінфіні розповіли деталі про дешеві...

Пропонуємо до обговорення:
27 січня Кабмін підтримав ініціативу Глави держави про доступну іпотеку в межах 7% річних.

Дивися повний текст Іпотека під 7%: у Мінфіні розповіли деталі про дешеві кредити на житло.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 лют, 2021 12:36

А як скористатися особам, які в черзі на безкоштовне отримання житла від деожави ?
simpozit
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