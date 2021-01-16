RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
3 тис. дол.: Ізраїль ухвалив
закон, який збільшив удвічі...

3 тис. дол.: Ізраїль ухвалив закон, який збільшив удвічі...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лют, 2021 14:06

3 тис. дол.: Ізраїль ухвалив закон, який збільшив удвічі...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "timesofisraelhttps://www.timesofisrael.com/knesset-passes-law-doubling-lockdown-violation-fines/":

Дивися повний текст 3 тис. дол.: Ізраїль ухвалив закон, який збільшив удвічі штрафи за порушення режиму ізоляції.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92365
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, vitaliian і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада ухвалила закон про всеукраїнський референдум 1, 2, 3
R2 » Вів 26 січ, 2021 16:17
28 2153
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 січ, 2021 21:23
shapo
Влада має намір збільшити ВВП удвічі за 10 років
R2 » П'ят 22 січ, 2021 20:02
6 620
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 січ, 2021 20:55
cohan
Українець, який створив платіжну систему PayPal, став...
R2 » Суб 16 січ, 2021 12:14
4 372
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 січ, 2021 12:44
antikkristall

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (92900)
02.02.2021 14:55
Рынок ОВГЗ (1842)
02.02.2021 14:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.