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3 тис. дол.: Ізраїль ухвалив закон, який збільшив удвічі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 лют, 2021 14:06
Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "timesofisraelhttps://www.timesofisrael.com/knesset-passes-law-doubling-lockdown-violation-fines/":
Дивися повний текст 3 тис. дол.: Ізраїль ухвалив закон, який збільшив удвічі штрафи за порушення режиму ізоляції
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