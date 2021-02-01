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Штраф за відсутність
страховки на авто в Україні

Штраф за відсутність страховки на авто в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лют, 2021 14:16

Штраф за відсутність страховки на авто в Україні

Пропонуємо до обговорення:
ОСЦПВ – це обов’язкове страхування соціальної відповідальності, яке мають отримати водії до реєстрації автомобіля

Дивися повний текст Штраф за відсутність страховки на авто в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 лют, 2021 14:17

Який обізнаний "журналіст" копіпастив дану статтю? "за відсутність поліса, який був своєчасно отриманий і продовжений (наприклад, якщо водій забув його вдома), доведеться заплатити 425 гривень." Якщо поліс оформлений в електронному вигляді, як можна його забути вдома?
anatolyy1985
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