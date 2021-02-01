ОСЦПВ – це обов’язкове страхування соціальної відповідальності, яке мають отримати водії до реєстрації автомобіля
Дивися повний текст Штраф за відсутність страховки на авто в Україні.
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Додано: Вів 02 лют, 2021 14:16
Штраф за відсутність страховки на авто в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Штраф за відсутність страховки на авто в Україні.
Додано: Вів 02 лют, 2021 14:17
Який обізнаний "журналіст" копіпастив дану статтю? "за відсутність поліса, який був своєчасно отриманий і продовжений (наприклад, якщо водій забув його вдома), доведеться заплатити 425 гривень." Якщо поліс оформлений в електронному вигляді, як можна його забути вдома?
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