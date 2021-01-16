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Едвард Дубинський: як я розумію,
що на фінансовому ринку...

Едвард Дубинський: як я розумію, що на фінансовому ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лют, 2021 14:18

Едвард Дубинський: як я розумію, що на фінансовому ринку...

Пропонуємо до обговорення:
У світі сьогодні існує інвестиційний голод.

Дивися повний текст Едвард Дубинський: як я розумію, що на фінансовому ринку «бульбашка»!.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 лют, 2021 14:18

нам зачем этот комент, нам бы со своими пирамидами и бульбашками разобраться!
alekc_sizov
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