У світі сьогодні існує інвестиційний голод.
Дивися повний текст Едвард Дубинський: як я розумію, що на фінансовому ринку «бульбашка»!.
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Додано: Вів 02 лют, 2021 14:18
Едвард Дубинський: як я розумію, що на фінансовому ринку...
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Дивися повний текст Едвард Дубинський: як я розумію, що на фінансовому ринку «бульбашка»!.
Додано: Вів 02 лют, 2021 14:18
нам зачем этот комент, нам бы со своими пирамидами и бульбашками разобраться!
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