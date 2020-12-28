|
|
Україна очікує понад 2 мільярди доларів від МВФ цьогоріч
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 лют, 2021 14:36
Пропонуємо до обговорення:
Україна у 2021 році очікує отримати три транші від МВФ на загальну суму 2,2 мільярда доларів.
Дивися повний текст Україна очікує понад 2 мільярди доларів від МВФ цьогоріч
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92365
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter
, vitaliian
і 10 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор