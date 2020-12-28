RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна очікує понад 2 мільярди
доларів від МВФ цьогоріч

Україна очікує понад 2 мільярди доларів від МВФ цьогоріч
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лют, 2021 14:36

Україна очікує понад 2 мільярди доларів від МВФ цьогоріч

Пропонуємо до обговорення:
Україна у 2021 році очікує отримати три транші від МВФ на загальну суму 2,2 мільярда доларів.

Дивися повний текст Україна очікує понад 2 мільярди доларів від МВФ цьогоріч.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92365
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, vitaliian і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У 2020 році з вулиць Києва евакуювали понад 50 тисяч авто 1 ... 5, 6, 7
R2 » Пон 28 гру, 2020 11:54
65 4656
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 січ, 2021 10:07
vitaliy_berdinskikh
Україна ввела санкції проти російських авіакомпаній
R2 » П'ят 29 січ, 2021 07:09
1 118
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 січ, 2021 07:09
grig90vic
Україна встановила історичний рекорд імпорту вина 1, 2, 3
R2 » Пон 25 січ, 2021 07:32
26 1817
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 січ, 2021 13:04
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (92900)
02.02.2021 14:55
Рынок ОВГЗ (1842)
02.02.2021 14:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.