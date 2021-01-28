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ЄС запровадив нову "темно-червону" зону COVID-19
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 лют, 2021 14:37
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Ради Європи.
Дивися повний текст ЄС запровадив нову \"темно-червону\" зону COVID-19
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Додано: Вів 02 лют, 2021 14:38
А почему не фиолетово черную?
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straponesa
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