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ЄС запровадив нову
"темно-червону" зону COVID-19

ЄС запровадив нову "темно-червону" зону COVID-19
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лют, 2021 14:37

ЄС запровадив нову "темно-червону" зону COVID-19

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Ради Європи.

Дивися повний текст ЄС запровадив нову \"темно-червону\" зону COVID-19.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 лют, 2021 14:38

А почему не фиолетово черную?
straponesa
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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