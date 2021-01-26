Вже навесні цього року громадяни України зможуть за кілька хвилин змінити свої місце реєстрації.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 02 лют, 2021 16:44
Українці зможуть змінити місце реєстрації за кілька хвилин
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці зможуть змінити місце реєстрації за кілька хвилин.
Додано: Вів 02 лют, 2021 16:44
бомба граната, ракета петарда :)
Зробіть шерінг техпаспорта, реально крута штука.
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