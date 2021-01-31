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Українці платитимуть податки
на квартири і будинки по-новому

Українці платитимуть податки на квартири і будинки по-новому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лют, 2021 17:03

Українці платитимуть податки на квартири і будинки по-новому

Пропонуємо до обговорення:
В Україні податок на нерухомість рахуватимуть не від її площі, а з огляду на вартість житла.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 лют, 2021 17:03

Скоро ему кто то зубы по стоимости пересчитает. За все заплатил налоги, или те что с кариесом по субсидии прошли?
p_a_l
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