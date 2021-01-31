В Україні податок на нерухомість рахуватимуть не від її площі, а з огляду на вартість житла.
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Додано: Вів 02 лют, 2021 17:03
Українці платитимуть податки на квартири і будинки по-новому
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Дивися повний текст Українці платитимуть податки на квартири і будинки по-новому.
Додано: Вів 02 лют, 2021 17:03
Скоро ему кто то зубы по стоимости пересчитает. За все заплатил налоги, или те что с кариесом по субсидии прошли?
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