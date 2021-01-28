Оголошені ціни на седан Kia Rio і кросовер Kia Rio X українського складання. Нагадаємо, дві моделі корейської марки будуть випускати на Запорізькому автозаводі.
Дивися повний текст Скільки коштуватимуть нові Kia збірки ЗАЗ (фото).
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Додано: Вів 02 лют, 2021 18:16
Скільки коштуватимуть нові Kia збірки ЗАЗ (фото)
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Дивися повний текст Скільки коштуватимуть нові Kia збірки ЗАЗ (фото).
Додано: Вів 02 лют, 2021 18:16
Чому так дорого, якщо це наша збірка? Чи робітник на заводі отримує 1500 євро?
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