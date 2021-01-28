RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки коштуватимуть
нові Kia збірки ЗАЗ (фото)

Скільки коштуватимуть нові Kia збірки ЗАЗ (фото)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лют, 2021 18:16

Скільки коштуватимуть нові Kia збірки ЗАЗ (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Оголошені ціни на седан Kia Rio і кросовер Kia Rio X українського складання. Нагадаємо, дві моделі корейської марки будуть випускати на Запорізькому автозаводі.

Дивися повний текст Скільки коштуватимуть нові Kia збірки ЗАЗ (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92368
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лют, 2021 18:16

Чому так дорого, якщо це наша збірка? Чи робітник на заводі отримує 1500 євро?
Rainbow
 
Повідомлень: 3066
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 599 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Mirax і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сьогодні відкрився перший в Україні магазин IKEA (фото) 1, 2, 3
R2 » Пон 01 лют, 2021 12:46
21 1649
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лют, 2021 15:44
Вкладчик1234
Мін'юст розповів, скільки заробили на платних камерах СІЗО
R2 » Чет 28 січ, 2021 09:52
1 73
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 січ, 2021 09:52
p_a_l
Нові пасажирські вагони Укрзалізниця обладнає системами...
R2 » Сер 27 січ, 2021 14:09
2 119
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 січ, 2021 17:50
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (92922)
02.02.2021 18:17
Місто Банк (1032)
02.02.2021 18:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.