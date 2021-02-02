Верховна Рада України направила в комітет для підготовки до повторного першого читання проект закону.
Дивися повний текст В Україні нотаріальні послуги можуть подорожчати в сотні разів.
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Додано: Вів 02 лют, 2021 19:36
В Україні нотаріальні послуги можуть подорожчати в сотні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні нотаріальні послуги можуть подорожчати в сотні разів.
Додано: Вів 02 лют, 2021 19:36
Алло, алло?
Паскаль, мутится разум
Какой неслыханный удар
Скажите мне всю правду разом
Когда в конюшне был пожар?
Всё хорошо, прекрасная маркиза
И хороши у нас дела
Но вам судьба, как видно, из каприза
Ещё сюрприз преподнесла
Сгорел ваш дом с конюшней вместе
Когда пылало всё поместье
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо
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