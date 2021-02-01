В Україні посилюють покарання для автомобільних перевізників за порушення габаритно-вагових норм.
Дивися повний текст В Україні підвищать штрафи за перевантажені фури.
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Додано: Вів 02 лют, 2021 23:14
В Україні підвищать штрафи за перевантажені фури
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні підвищать штрафи за перевантажені фури.
Додано: Вів 02 лют, 2021 23:14
Наверное со штрафов за перегруз хоро "капает".чем больше штраф,тем больше взятка.Ни разу с момента введения весовых комплексов не обнародована сумма штрафов поступивших в бюджет.криклий пиарился только выписанными суммами штрафов. Между выписанными и реально поступившими в казну есть очень большая разница.
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