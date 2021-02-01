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В Україні підвищать штрафи
за перевантажені фури

В Україні підвищать штрафи за перевантажені фури
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лют, 2021 23:14

В Україні підвищать штрафи за перевантажені фури

Пропонуємо до обговорення:
В Україні посилюють покарання для автомобільних перевізників за порушення габаритно-вагових норм.

Дивися повний текст В Україні підвищать штрафи за перевантажені фури.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 лют, 2021 23:14

Наверное со штрафов за перегруз хоро "капает".чем больше штраф,тем больше взятка.Ни разу с момента введения весовых комплексов не обнародована сумма штрафов поступивших в бюджет.криклий пиарился только выписанными суммами штрафов. Между выписанными и реально поступившими в казну есть очень большая разница.
sena_2008atp
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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