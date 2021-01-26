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США виступають за перегляд
газового контракту України і...

США виступають за перегляд газового контракту України і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лют, 2021 09:30

США виступають за перегляд газового контракту України і...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише німецька газета Handelsblatt з посиланням на джерело, близьке до переговорів.

Дивися повний текст США виступають за перегляд газового контракту України і Росії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лют, 2021 09:30

Блин, американские чиновники пользы Украине приносят больше чем украинские. И премии по 40 млн. дол не надо платить за победу над газпромом
ALexxxS
 
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