Про це пише німецька газета Handelsblatt з посиланням на джерело, близьке до переговорів.
Дивися повний текст США виступають за перегляд газового контракту України і Росії.
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Додано: Сер 03 лют, 2021 09:30
США виступають за перегляд газового контракту України і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США виступають за перегляд газового контракту України і Росії.
Додано: Сер 03 лют, 2021 09:30
Блин, американские чиновники пользы Украине приносят больше чем украинские. И премии по 40 млн. дол не надо платить за победу над газпромом
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