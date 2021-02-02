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В Україні планують дозволити
приватизацію майна ЗВО, яке...

В Україні планують дозволити приватизацію майна ЗВО, яке...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лют, 2021 09:50

В Україні планують дозволити приватизацію майна ЗВО, яке...

Пропонуємо до обговорення:
За відповідне рішення проголосували 236 народних депутатів.

Дивися повний текст В Україні планують дозволити приватизацію майна ЗВО, яке вони не використовують.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лют, 2021 09:50

бред, кто-то лобирует
grig90vic
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