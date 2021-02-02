За відповідне рішення проголосували 236 народних депутатів.
Дивися повний текст В Україні планують дозволити приватизацію майна ЗВО, яке вони не використовують.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 лют, 2021 09:50
В Україні планують дозволити приватизацію майна ЗВО, яке...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні планують дозволити приватизацію майна ЗВО, яке вони не використовують.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|