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Крісла від Lada, двері від
Geely: в Білорусі розробили...

Крісла від Lada, двері від Geely: в Білорусі розробили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лют, 2021 09:52

Крісла від Lada, двері від Geely: в Білорусі розробили...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє портал ITC.ua.

Дивися повний текст Крісла від Lada, двері від Geely: в Білорусі розробили електропікап (фото).
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Повідомлення Додано: Сер 03 лют, 2021 09:52

зеле бы такой на белоруской электрике на парад Независимости
grig90vic
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