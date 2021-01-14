Про це повідомляє портал ITC.ua.
Дивися повний текст Крісла від Lada, двері від Geely: в Білорусі розробили електропікап (фото).
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Додано: Сер 03 лют, 2021 09:52
Крісла від Lada, двері від Geely: в Білорусі розробили...
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Дивися повний текст Крісла від Lada, двері від Geely: в Білорусі розробили електропікап (фото).
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