Українцям пояснили, коли будуть переглянуті та збільшені розміри пенсій пенсіонерам органів місцевого самоврядування.
Дивися повний текст Українцям пояснили, коли буде переглянуто пенсії держслужбовців.
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Додано: Сер 03 лют, 2021 10:48
Українцям пояснили, коли буде переглянуто пенсії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям пояснили, коли буде переглянуто пенсії держслужбовців.
Додано: Сер 03 лют, 2021 10:49
чому до держслужбовців має бути якийсь особливий підхід, всі інші не люди?
Чому частина цих службовців виходить на пенсію в 50? Чому їх пенсії повинні бути по 30 тис?
Чому ми повинні за це все платити купуючи автомобіль чи поповнюючи мобільний телефон, яким боком це до пенсійного фонду?
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