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Українцям пояснили, коли
буде переглянуто пенсії...

Українцям пояснили, коли буде переглянуто пенсії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лют, 2021 10:48

Українцям пояснили, коли буде переглянуто пенсії...

Пропонуємо до обговорення:
Українцям пояснили, коли будуть переглянуті та збільшені розміри пенсій пенсіонерам органів місцевого самоврядування.

Дивися повний текст Українцям пояснили, коли буде переглянуто пенсії держслужбовців.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лют, 2021 10:49

чому до держслужбовців має бути якийсь особливий підхід, всі інші не люди?
Чому частина цих службовців виходить на пенсію в 50? Чому їх пенсії повинні бути по 30 тис?
Чому ми повинні за це все платити купуючи автомобіль чи поповнюючи мобільний телефон, яким боком це до пенсійного фонду?
Rainbow
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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