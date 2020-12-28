Український ринок нових легкових авто почав рік з низького старту.
Дивися повний текст Січневий локдаун обвалив ринок нових легкових авто.
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Додано: Сер 03 лют, 2021 10:54
Січневий локдаун обвалив ринок нових легкових авто
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Дивися повний текст Січневий локдаун обвалив ринок нових легкових авто.
Додано: Сер 03 лют, 2021 10:55
400 машин за весь месяц по всей украине? реально? так рынка вообще нет. должно быть в одном Киеве за месяц около 10-20 тысяч покупок... рынок машин в Украине мертв...
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