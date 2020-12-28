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Січневий локдаун обвалив
ринок нових легкових авто

Січневий локдаун обвалив ринок нових легкових авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лют, 2021 10:54

Січневий локдаун обвалив ринок нових легкових авто

Пропонуємо до обговорення:
Український ринок нових легкових авто почав рік з низького старту.

Дивися повний текст Січневий локдаун обвалив ринок нових легкових авто.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лют, 2021 10:55

400 машин за весь месяц по всей украине? реально? так рынка вообще нет. должно быть в одном Киеве за месяц около 10-20 тысяч покупок... рынок машин в Украине мертв...
eu331985
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