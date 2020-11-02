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Відшкодування ПДВ
впало на третину

Відшкодування ПДВ впало на третину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лют, 2021 11:48

Відшкодування ПДВ впало на третину

Пропонуємо до обговорення:
У січні відшкодування ПДВ експортерам впало на 27.8% у порівнянні з попереднім роком, до 13.0 млрд грн. У минулому році цей показник становив 18.0 млрд грн рік тому.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лют, 2021 11:48

По факту, фискалы морозятся на возмещение... нас уже 3-й месяц футболят под любым предлогом, типа денег нет. Работать в такой дыбильной стране вообще не хочется, но производство не так просто вывезти.
fdv_touch
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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