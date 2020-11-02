У січні відшкодування ПДВ експортерам впало на 27.8% у порівнянні з попереднім роком, до 13.0 млрд грн. У минулому році цей показник становив 18.0 млрд грн рік тому.
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Додано: Сер 03 лют, 2021 11:48
Відшкодування ПДВ впало на третину
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відшкодування ПДВ впало на третину.
Додано: Сер 03 лют, 2021 11:48
По факту, фискалы морозятся на возмещение... нас уже 3-й месяц футболят под любым предлогом, типа денег нет. Работать в такой дыбильной стране вообще не хочется, но производство не так просто вывезти.
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