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"Нафтогаз" домовився з 29
компаніями про ціни на газ не...

"Нафтогаз" домовився з 29 компаніями про ціни на газ не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лют, 2021 13:33

"Нафтогаз" домовився з 29 компаніями про ціни на газ не...

Пропонуємо до обговорення:
Ще 3 постачальники вирішили працювати за підписаними раніше річними контрактами, взявши на себе всі цінові ризики.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" домовився з 29 компаніями про ціни на газ не вище ніж 6,99 грн у лютому.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лют, 2021 13:33

Бросили очередную кость пересичным.Облгазы подняли доставку с 1.35гр до 2.28гр в январе,а теперь "снизили" аж до 2.14гр это циничная подачка зажравшихся олигархов.У нынешней власти нет политической воли и вообще ни какого желания поламать этот беспредел.
sena_2008atp
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