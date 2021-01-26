Ще 3 постачальники вирішили працювати за підписаними раніше річними контрактами, взявши на себе всі цінові ризики.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" домовився з 29 компаніями про ціни на газ не вище ніж 6,99 грн у лютому.
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Додано: Сер 03 лют, 2021 13:33
"Нафтогаз" домовився з 29 компаніями про ціни на газ не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" домовився з 29 компаніями про ціни на газ не вище ніж 6,99 грн у лютому.
Додано: Сер 03 лют, 2021 13:33
Бросили очередную кость пересичным.Облгазы подняли доставку с 1.35гр до 2.28гр в январе,а теперь "снизили" аж до 2.14гр это циничная подачка зажравшихся олигархов.У нынешней власти нет политической воли и вообще ни какого желания поламать этот беспредел.
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