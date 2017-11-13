Мешканці сільської місцевості можуть отримати пільгові кредити на будівництво житла та його благоустрій під 3% річних.
Дивися повний текст Для будівництва житла в селі можна отримати пільговий кредит під 3%.
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Додано: Сер 03 лют, 2021 14:24
Для будівництва житла в селі можна отримати пільговий...
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Дивися повний текст Для будівництва житла в селі можна отримати пільговий кредит під 3%.
Додано: Сер 03 лют, 2021 14:24
За 400 тысяч гривен можно разве что мазанку из говна и палок (в прямом смысле этих слов) возвести.
Додано: Сер 03 лют, 2021 15:18
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