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Для будівництва житла в селі
можна отримати пільговий...

Для будівництва житла в селі можна отримати пільговий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лют, 2021 14:24

Для будівництва житла в селі можна отримати пільговий...

Пропонуємо до обговорення:
Мешканці сільської місцевості можуть отримати пільгові кредити на будівництво житла та його благоустрій під 3% річних.

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R2
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За 400 тысяч гривен можно разве что мазанку из говна и палок (в прямом смысле этих слов) возвести.
ssnet
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  ssnet написав:За 400 тысяч гривен можно разве что мазанку из говна и палок (в прямом смысле этих слов) возвести.

А где вы видели, чтобы население колоний жило во дворцах? После продажи земли западным хозяевам батраки должны всегда быть голодными, чтобы лучше работалось.
Dobrofey
 
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