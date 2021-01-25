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Україна хоче до кінця року
вивести на орбіту власний...

Україна хоче до кінця року вивести на орбіту власний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лют, 2021 15:38

Україна хоче до кінця року вивести на орбіту власний...

Пропонуємо до обговорення:
Віце-прем'єр-міністр Олег Уруський наголошує на необхідності прискорення виконання завдання, поставленого президентом Володимиром Зеленським, щодо виведення на навколоземну орбіту українського супутника, щоб встигнути зробити це до кінця поточного року.

Дивися повний текст Україна хоче до кінця року вивести на орбіту власний супутник.
R2
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кажуть - хотіти не шкідливо, але в нашому випадку це приводить до дибелізму
providnyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лют, 2021 15:52

а для большей пользы туда посадить всех наших президентов,особенно последнего.
Tabak
 
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