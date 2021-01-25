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Україна хоче до кінця року вивести на орбіту власний...
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Додано: Сер 03 лют, 2021 15:38
Пропонуємо до обговорення:
Віце-прем'єр-міністр Олег Уруський наголошує на необхідності прискорення виконання завдання, поставленого президентом Володимиром Зеленським, щодо виведення на навколоземну орбіту українського супутника, щоб встигнути зробити це до кінця поточного року.
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Додано: Сер 03 лют, 2021 15:38
кажуть - хотіти не шкідливо, але в нашому випадку це приводить до дибелізму
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providnyk
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Додано: Сер 03 лют, 2021 15:52
а для большей пользы туда посадить всех наших президентов,особенно последнего.
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Tabak
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