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Власник будинку автоматично
отримує право на земельну...

Власник будинку автоматично отримує право на земельну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лют, 2021 15:38

Власник будинку автоматично отримує право на земельну...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №0850.

Дивися повний текст Власник будинку автоматично отримує право на земельну ділянку – Рада ухвалила закон.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лют, 2021 15:38

Теперь иностранцам будет проще землю получить. Построил туалет на 10000 гектарах, и по документам покупаешь его, вместе с землей.
Dobrofey
 
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