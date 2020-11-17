Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №0850.
Дивися повний текст Власник будинку автоматично отримує право на земельну ділянку – Рада ухвалила закон.
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Додано: Сер 03 лют, 2021 15:38
Власник будинку автоматично отримує право на земельну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Власник будинку автоматично отримує право на земельну ділянку – Рада ухвалила закон.
Додано: Сер 03 лют, 2021 15:38
Теперь иностранцам будет проще землю получить. Построил туалет на 10000 гектарах, и по документам покупаешь его, вместе с землей.
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