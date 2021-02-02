Експерти не прогнозують подальшого зростання цін на пальне.
Дивися повний текст Ціна на бензин: експерти розповіли, чи буде зростати.
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Додано: Сер 03 лют, 2021 20:01
Ціна на бензин: експерти розповіли, чи буде зростати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціна на бензин: експерти розповіли, чи буде зростати.
Додано: Сер 03 лют, 2021 20:01
Вартість нафти тепер буде лише зростати. Відповідно бензину - також.
Тож єдиний вихід - перехід на електромобілі.
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