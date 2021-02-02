RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ціна на бензин: експерти
розповіли, чи буде зростати

Ціна на бензин: експерти розповіли, чи буде зростати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лют, 2021 20:01

Ціна на бензин: експерти розповіли, чи буде зростати

Пропонуємо до обговорення:
Експерти не прогнозують подальшого зростання цін на пальне.

Дивися повний текст Ціна на бензин: експерти розповіли, чи буде зростати.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92382
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лют, 2021 20:01

Вартість нафти тепер буде лише зростати. Відповідно бензину - також.
Тож єдиний вихід - перехід на електромобілі.
bodia1406
 
Повідомлень: 114
З нами з: 27.08.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Михайло Федоров: ціни на золото. Буде тільки дорожчати?
R2 » П'ят 29 січ, 2021 22:11
4 245
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лют, 2021 19:00
andrein
Іпотека під 7%: у Мінфіні розповіли деталі про дешеві...
R2 » Вів 02 лют, 2021 12:36
2 252
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лют, 2021 15:38
maksjustmaks
Українцям пояснили, коли буде переглянуто пенсії...
R2 » Сер 03 лют, 2021 10:48
3 199
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лют, 2021 14:14
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.