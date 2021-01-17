Через спалах вірусу туризм знаходиться у кризовій ситуації по всьому світові, проте це особливо відчувається саме в Італії.
Дивися повний текст В Італії знову продають будинки за €1.
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Додано: Сер 03 лют, 2021 20:02
В Італії знову продають будинки за €1
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Італії знову продають будинки за €1.
Додано: Сер 03 лют, 2021 20:02
Чтобы приобрести недвижимость в Италии за € 1, необходимо выполнить несколько условий:
блабла
затем нужно внести залог в размере € 5000;
ахахах, анекдот :)
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