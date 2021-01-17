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В Італії знову
продають будинки за €1

В Італії знову продають будинки за €1
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лют, 2021 20:02

В Італії знову продають будинки за €1

Пропонуємо до обговорення:
Через спалах вірусу туризм знаходиться у кризовій ситуації по всьому світові, проте це особливо відчувається саме в Італії.

Дивися повний текст В Італії знову продають будинки за €1.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лют, 2021 20:02

Чтобы приобрести недвижимость в Италии за € 1, необходимо выполнить несколько условий:
блабла
затем нужно внести залог в размере € 5000;
ахахах, анекдот :)
holodlar
 
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