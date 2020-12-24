Саме іпотека є потрібним шансом для економіки України.
Дивися повний текст Іпотека — це шанс для української економіки, — Парцхаладзе.
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Додано: Сер 03 лют, 2021 20:26
Іпотека — це шанс для української економіки, — Парцхаладзе
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Дивися повний текст Іпотека — це шанс для української економіки, — Парцхаладзе.
Додано: Сер 03 лют, 2021 20:26
Ипотека - это шанс удвоить цены на недвижимость и дать заработать застройщикам и банкирам. Потому что, квартира, которая сейчас стоит 100 тыс., при наличии ипотеки будет стоить 200. Ну и плюс периодические радости радости с лопаньем мыльных пузырей, а-ля 2008 год.
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