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Іпотека — це шанс для української
економіки, — Парцхаладзе

Іпотека — це шанс для української економіки, — Парцхаладзе
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лют, 2021 20:26

Іпотека — це шанс для української економіки, — Парцхаладзе

Пропонуємо до обговорення:
Саме іпотека є потрібним шансом для економіки України.

Дивися повний текст Іпотека — це шанс для української економіки, — Парцхаладзе.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лют, 2021 20:26

Ипотека - это шанс удвоить цены на недвижимость и дать заработать застройщикам и банкирам. Потому что, квартира, которая сейчас стоит 100 тыс., при наличии ипотеки будет стоить 200. Ну и плюс периодические радости радости с лопаньем мыльных пузырей, а-ля 2008 год.
Nickoss1
 
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Пахлавадце аж руки потирает
p_a_l
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