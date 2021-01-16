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Доходи держбюджету
зросли на 29,6%

Доходи держбюджету зросли на 29,6%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 00:18

Доходи держбюджету зросли на 29,6%

Пропонуємо до обговорення:
Початок року для бюджету виявився вдалим, доходи держбюджету стрибнули на 29,6%.

Дивися повний текст Доходи держбюджету зросли на 29,6%.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 00:18

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За счёт форсирования инфляции украинцы стали беднее на 3,3 млрд грн только за январь.
Или на 29,6 % если считать "среднюю температуру по больнице."
Т.Е. тот, кто честно работает на заработную плату в гривне стал беднее на треть.
Kudrjavuy
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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