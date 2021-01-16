Початок року для бюджету виявився вдалим, доходи держбюджету стрибнули на 29,6%.
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Додано: Чет 04 лют, 2021 00:18
Доходи держбюджету зросли на 29,6%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Доходи держбюджету зросли на 29,6%.
Додано: Чет 04 лют, 2021 00:18
Перевожу на доступный язык:
За счёт форсирования инфляции украинцы стали беднее на 3,3 млрд грн только за январь.
Или на 29,6 % если считать "среднюю температуру по больнице."
Т.Е. тот, кто честно работает на заработную плату в гривне стал беднее на треть.
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