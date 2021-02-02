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В Україні пропонують зменшити
розмір ЄСВ для бізнесу,...

В Україні пропонують зменшити розмір ЄСВ для бізнесу,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 08:19

В Україні пропонують зменшити розмір ЄСВ для бізнесу,...

Пропонуємо до обговорення:
На сайті ВР зареєстровали законопроект № 4688 щодо стимулювання працевлаштування громадян пенсійного віку.

Дивися повний текст В Україні пропонують зменшити розмір ЄСВ для бізнесу, який буде працевлаштовувати пенсіонерів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 08:20

Дельный законопроект.И давно ожидаемый пенсионерами и работодателями.Удачи!
ttt2022
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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