На сайті ВР зареєстровали законопроект № 4688 щодо стимулювання працевлаштування громадян пенсійного віку.
Дивися повний текст В Україні пропонують зменшити розмір ЄСВ для бізнесу, який буде працевлаштовувати пенсіонерів.
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Додано: Чет 04 лют, 2021 08:19
В Україні пропонують зменшити розмір ЄСВ для бізнесу,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні пропонують зменшити розмір ЄСВ для бізнесу, який буде працевлаштовувати пенсіонерів.
Додано: Чет 04 лют, 2021 08:20
Дельный законопроект.И давно ожидаемый пенсионерами и работодателями.Удачи!
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