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HarmonyOS: з'явилися деталі
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HarmonyOS: з'явилися деталі про характеристики...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 08:35

HarmonyOS: з'явилися деталі про характеристики...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Huawei продовжує активно працювати над своєю фірмовою операційною системою HarmonyOS, яку розробляю як альтернативу Android. Цікаво, що дизайном операційка Huawei дуже нагадує Android 10.

Дивися повний текст HarmonyOS: з'явилися деталі про характеристики операційної системи Huawei.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 08:35

И вот в лице HarmonyOS имеем "исконно китайскую" ОС).
Джон
 
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