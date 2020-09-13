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HarmonyOS: з'явилися деталі про характеристики...
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Додано: Чет 04 лют, 2021 08:35
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Huawei продовжує активно працювати над своєю фірмовою операційною системою HarmonyOS, яку розробляю як альтернативу Android. Цікаво, що дизайном операційка Huawei дуже нагадує Android 10.
Дивися повний текст HarmonyOS: з'явилися деталі про характеристики операційної системи Huawei
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Додано: Чет 04 лют, 2021 08:35
И вот в лице HarmonyOS имеем "исконно китайскую" ОС).
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