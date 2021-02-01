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МАУ відзвітувала про мільйонні виплати пасажирам через...
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Додано: Чет 04 лют, 2021 10:39
Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) відзвітувала про кількість оброблених звернень пасажирів і суму повернутих коштів у зв'язку зі скасуванням десятків рейсів через вплив COVID-19.
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Додано: Чет 04 лют, 2021 10:39
А мені МАУ так і не повернула кошти за скасований рейс 24.10.2020 Мюнхен-Київ.
Квитки купувались задовго до пандемії, у листопаді 2019
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