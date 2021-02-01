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МАУ відзвітувала про мільйонні
виплати пасажирам через...

МАУ відзвітувала про мільйонні виплати пасажирам через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 10:39

МАУ відзвітувала про мільйонні виплати пасажирам через...

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) відзвітувала про кількість оброблених звернень пасажирів і суму повернутих коштів у зв'язку зі скасуванням десятків рейсів через вплив COVID-19.

Дивися повний текст МАУ відзвітувала про мільйонні виплати пасажирам через COVID-19.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 10:39

А мені МАУ так і не повернула кошти за скасований рейс 24.10.2020 Мюнхен-Київ.
Квитки купувались задовго до пандемії, у листопаді 2019
asteriks
 
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