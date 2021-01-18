Про це сказано на сторінці "АвтоЕвроСіла" в Facebook.
Дивися повний текст У МВС пообіцяли тимчасово не штрафувати \"єврономери\".
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Додано: Чет 04 лют, 2021 11:42
У МВС пообіцяли тимчасово не штрафувати "єврономери"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МВС пообіцяли тимчасово не штрафувати \"єврономери\".
Додано: Чет 04 лют, 2021 11:42
Пора бы уже карманникам и домушникам объединиться, сайт завести, помайданить да и и с Геращенко с Аваковым компромисс заключить, до момента строительства Малюськой тюрем нового образца ;)
Додано: Чет 04 лют, 2021 11:56
кто то имеет опыт привлечения к ответственности и поиска виновного на еврономерах?
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Чет 04 лют, 2021 12:35
"буде пауза на застосування санкцій до водіїв „єврономерів“ без вагомої причини і явних порушень ПДР з їхнього боку» - гарний стьоб, вони ж принципово не дотримуються ПДР, у них же меморандум.
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