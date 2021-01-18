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У МВС пообіцяли тимчасово
не штрафувати "єврономери"

У МВС пообіцяли тимчасово не штрафувати "єврономери"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 11:42

У МВС пообіцяли тимчасово не штрафувати "єврономери"

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано на сторінці "АвтоЕвроСіла" в Facebook.

Дивися повний текст У МВС пообіцяли тимчасово не штрафувати \"єврономери\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 11:42

Пора бы уже карманникам и домушникам объединиться, сайт завести, помайданить да и и с Геращенко с Аваковым компромисс заключить, до момента строительства Малюськой тюрем нового образца ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 11:56

кто то имеет опыт привлечения к ответственности и поиска виновного на еврономерах?
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 12:35

"буде пауза на застосування санкцій до водіїв „єврономерів“ без вагомої причини і явних порушень ПДР з їхнього боку» - гарний стьоб, вони ж принципово не дотримуються ПДР, у них же меморандум.
espanol
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