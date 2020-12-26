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У Мережі показали
найбільший Renault Duster

У Мережі показали найбільший Renault Duster
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 11:51

У Мережі показали найбільший Renault Duster

Пропонуємо до обговорення:
У Мережі показали рендерні зображення великої версії Renault Duster, яка може скласти конкуренцію Skoda Kodiaq і Nissan X-Trail. У продажу ця новинка може з'явитися в 2022 році.

Дивися повний текст У Мережі показали найбільший Renault Duster.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 11:51

скоріше навпаки.
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