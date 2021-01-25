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Міністр пояснив, чому
Україна змушена купувати...

Міністр пояснив, чому Україна змушена купувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 12:55

Міністр пояснив, чому Україна змушена купувати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі 5 каналу.

Дивися повний текст Міністр пояснив, чому Україна змушена купувати електроенергію у Росії.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 12:55

Украина вынуждена импортировать электроэнергию из РФ, потому что "мне 42 года и я не лох".
tramlin
 
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