Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі 5 каналу.
Дивися повний текст Міністр пояснив, чому Україна змушена купувати електроенергію у Росії.
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Додано: Чет 04 лют, 2021 12:55
Міністр пояснив, чому Україна змушена купувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міністр пояснив, чому Україна змушена купувати електроенергію у Росії.
Додано: Чет 04 лют, 2021 12:55
Украина вынуждена импортировать электроэнергию из РФ, потому что "мне 42 года и я не лох".
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